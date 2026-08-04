Рачков: Пошлины Трампа против Канады - экономическое принуждение

Президент США Дональд Трамп снова грозит странам введением пошлин. В первую очередь это коснется Канады - ей американский лидер грозит введением 50-процентных тарифов.

Об истинных причинах пошлин поговорили с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергеем Рачковым в "Актуальном интервью".

По мнению гостя интервью, данный шаг Трампа необходимо рассматривать с двух сторон - экономической и политической. С одной стороны, заканчивается срок действия предыдущих тарифов, введенных в отношении многих стран, в том числе и Канады, поэтому юридически надо или продолжить их, или отменить. Среди политпричин можно назвать использование Трампом тарифной политики ради переключения внимания общественности с неудачно сделанных шагов - ситуации в Персидском заливе и вооруженное действие Америки против Ирана, где не удается решить поставленные задачи.

"Кроме этого, приближаются промежуточные выборы в Конгресс США, поэтому необходимо что-либо делать, как раз подоспели юридические сроки для продления или введения новых тарифов. Заодно переключится внимание с ситуации на Ближнем Востоке", - думает собеседник.

Сергей Рачков

По оценкам специалистов, пошлины затронут товары Оттавы на 20 млрд долларов. Помимо экономического фактора, подключается и моральный. Не очень приятно, когда твой сосед и союзник преследует исключительно собственные экономические интересы. Сам спор связан с поддержкой канадцев своего производителя. Они не пускают определенные товары, в том числе американское вино из Калифорнии, на рынок. "Трамп разозлился и выпустил эмоции через экономический инструмент, поэтому между союзниками тоже нет большой дружбы", - считает председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Интересна и "раздача" пошлин - Канаде достанется 50 %, Бразилии - 25 %, Китаю и Великобритании - от 10 до 12,5 %. Всего в тарифный список вошло 60 государств, среди которых есть и союзники из Европейского союза.

"Вариации зависят от проходящих торговых переговоров на двусторонней основе с США. В Америке серьезную роль играют торговые представители, от офиса которых зависит многое. Конечно, в этом замешана и политика. Если какая-то страна не поддается влиянию США, то и тариф может вырасти", - разъяснил Сергей Рачков.

По большому счету, это экономическое принуждение, которое является одной из причин использования тарифной политики.

Главное фото: magnific.com