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Рачков: Беларусь продолжает идти своим путем

Во время напряженной геополитической обстановки в мире Беларусь продолжает идти своим путем, развивать экономику и реализовывать социальные гарантии. Таким мнением поделился сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Во Дворце Республики работала выездная студия Агентства теленовостей. Сенатор рассказал о том, как проходило обсуждение нового проекта Конституции, и как в целом сложился 2021 год для страны.

Поступило более 9 тысяч предложений и замечаний. Широко работали диалоговые площадки. Сенаторы участвовали в этом. В экономике у нас 2021 год сложился удачно. Это потому, что мы работали, потому что мы не закрыли свою экономику, мы предложили свой путь противодействия коронавирусу. Мы расширяем сферы экономического воздействия с теми странами, которые готовы с нами работать.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

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