Рачков: Беларусь продолжает идти своим путем

Поступило более 9 тысяч предложений и замечаний. Широко работали диалоговые площадки. Сенаторы участвовали в этом. В экономике у нас 2021 год сложился удачно. Это потому, что мы работали, потому что мы не закрыли свою экономику, мы предложили свой путь противодействия коронавирусу. Мы расширяем сферы экономического воздействия с теми странами, которые готовы с нами работать.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси