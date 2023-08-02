Рачков: Наличие любых преференций иностранного государства влечет за собой определенные последствия

Карта поляка продолжает быть обсуждаемой темой в белорусском обществе, Президент дал четко понять, что в этой сфере горячиться не будут, однако отметил, что надо понимать, что это тоже своеобразный элемент "мягкой" силы, который направлен против белорусского государства. Своим мнением на этот счет поделился Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси.

"В определенное время люди получали такие документы, они не задумывались о каких-то политических, идеологических аспектах, то, что они могут стать агентами влияния, что это мягкая сила иностранных государств. В целом необходимо понимать, что наличие любых преференций иностранного государства влечет за собой определенные последствия. Поэтому парламентарии в этом году внесли ряд корректировок в наше национальное законодательство для того, чтобы особенно у людей, которые работают на государственной службе, служат в Вооруженных Силах Республики Беларусь, наличие любой карты или преференции недопустимо. В первую очередь на государственной службе", - подытожил Сергей Рачков.