Рачков о факте недопущения белорусского наблюдателя на выборы в Польше: Не хотят выносить сор из избы

Почему не пустили, сказать, что испугались, наверное, и это есть. Не хотят выносить, как говорят, сор из избы. Мы знаем, что последняя выборная кампания в Польше считается аналитиками самой-самой грязной, самой непродуктивной. Об этом говорят и сами поляки. Поэтому, конечно, я не думаю, что наш наблюдатель смог бы изменить ход выборов или участвовать в действиях, которые не противоречат кодексу международного наблюдателя. Это говорит о том, что у нас по-прежнему напряженные отношения с Польшей, к большому сожалению, потому что это важнейший наш сосед.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси