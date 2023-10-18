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Рачков о факте недопущения белорусского наблюдателя на выборы в Польше: Не хотят выносить сор из избы
Среди прочего стоит также отметить, что Польша не допустила белорусского наблюдателя на выборы. Он, напомним, ехал в составе делегации ОБСЕ, которую Варшава пригласила. Минск приглашение принял. Но Польша, как видим, не заинтересована в нормализации отношений. Или что-то очень хотела скрыть?
Аналитики считают избирательную кампанию в Польше грязной и непродуктивной
Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков прокомментировал факт недопущения белорусского наблюдателя на выборы в Польше.
Почему не пустили, сказать, что испугались, наверное, и это есть. Не хотят выносить, как говорят, сор из избы. Мы знаем, что последняя выборная кампания в Польше считается аналитиками самой-самой грязной, самой непродуктивной. Об этом говорят и сами поляки. Поэтому, конечно, я не думаю, что наш наблюдатель смог бы изменить ход выборов или участвовать в действиях, которые не противоречат кодексу международного наблюдателя. Это говорит о том, что у нас по-прежнему напряженные отношения с Польшей, к большому сожалению, потому что это важнейший наш сосед.
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