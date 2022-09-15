Рачков: Продовольственный кризис может обусловить и миграционный

Конечно, обеспокоенность связана в целом с ситуацией в мире и с ожиданием миграционного кризиса, который будет вызван продовольственным кризисом, и это вы все наблюдаете. Те соглашения, заключенные в Турции, не реализуются. Продовольствие, которое вывозится из Украины, идет не в Африку, не в развивающиеся страны, которые особенно в этом нуждаются, а идет в Европу, в Северную Америку. Поэтому, конечно, ожидается подъем цифр, которые будут связаны с голодом, соответственно, население Африки будет вновь стремиться в Европу, в том числе и опыт нашей страны 2021 года показал, что уже маршруты пролегают не только через южные европейские страны, но и через Республику Беларусь.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси