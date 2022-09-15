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Рачков: Продовольственный кризис может обусловить и миграционный
Участники заседания Комиссии Парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками рассмотрели вопросы реализации Концепции миграционной политики Союзного государства, а также обсудили вопросы взаимодействия Парламентского собрания Союза Беларуси и России с Парламентской Ассамблеей ОДКБ. Ожидается мировой продовольственный кризис, он может обусловить и миграционный. Мнение председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности.
Миграционная политика Союзного государства
Конечно, обеспокоенность связана в целом с ситуацией в мире и с ожиданием миграционного кризиса, который будет вызван продовольственным кризисом, и это вы все наблюдаете. Те соглашения, заключенные в Турции, не реализуются. Продовольствие, которое вывозится из Украины, идет не в Африку, не в развивающиеся страны, которые особенно в этом нуждаются, а идет в Европу, в Северную Америку. Поэтому, конечно, ожидается подъем цифр, которые будут связаны с голодом, соответственно, население Африки будет вновь стремиться в Европу, в том числе и опыт нашей страны 2021 года показал, что уже маршруты пролегают не только через южные европейские страны, но и через Республику Беларусь.
Сергей Рачков подчеркнул - прошлогодний миграционный кризис был вызван многими факторами, в том числе действиями коллективного Запада, который использовал его для оказания давления на Беларусь, тем не менее наша страна с честью вышла из этой ситуации и сделала правильные выводы.
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