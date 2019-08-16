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Ради благой цели. Марафон "24 РАЗАМ" проходит в Беларуси
В Минске собрались те, кто, может, внешне и не похож, а вот взгляды у них едины - общее благое дело - то, что их объединяет. Уникальный благотворительный марафон "24 РАЗАМ" в помощь детям с аутизмом стартовал сегодня. Суть акции проста - за сутки нужно пробежать или проплыть в общей сложности 10 тысяч часов. Тогда партнер проекта перечислит 50 тысяч рублей детям. Участие в марафоне принимают известные спортсмены, артисты и медийные личности. На старте и команда Агентства теленовостей. На прямую связь выходит наш корреспондент Кристина Камыш.
Старт 24-часовому забегу был дан в 18:00. Завтра в 12:00 в плавательном бассейне "Трактор" по улице Долгобродской, 37 начнется 6-часовой заплыв. Финиш всей акции в 6 вечера в субботу. За это время нужно, чтобы активисты набегали или наплавали в общей сложности 10 тысяч часов. Тогда благотворительный партнер проекта - видеосервис VOKA - перечислит 50 тысяч рублей. Помощь будет оказана организации "Дети. Аутизм. Родители" и проекту "Спорт-инклюзия", который курирует Александра Герасименя.
Желающим для участия в акции следует зарегистрироваться или на сайте марафона "24 РАЗАМ", или непосредственно на месте старта. Каких-то лимитов нет. Чем больше нас, тем лучше. Бежать или плыть можно сколько захочешь. А еще можно примкнуть к одной из звездных команд. И вот тут глаза, правда, разбегаются. Знаменитые белорусские спортсмены ведут за собой: Дарья Домрачева, Марина Арзамасова, Александра Саснович, Марина Слуцкая, Дмитрий Асанов. Бегут представители гандбольного СКА, футбольного БАТЭ, хоккейного "Динамо".
Если нет возможности быть на стадионе или в бассейне, не беда. В проекте можно поучаствовать из любой точки мира. Для этого достаточно пробежать или проплыть, но обязательно использовать приложение, которое считает время. Сделать скриншот финальных цифр. Выложить его на своей странице в социальных сетях с хештегом #VOKA24. И эти минуты пойдут в зачет.
Более подробно об акции рассказали организаторы и участники марафона "24 РАЗАМ" во время онлайн-конференции на нашем сайте.
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