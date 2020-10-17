Ради нашей страны и мирного будущего стартует республиканский автопробег от Минска до Витебска

Автопробеги под национальными флагами ради нашей страны и мирного будущего продолжаются в Беларуси. Сегодня маршрут от Минска до Витебска. Старт менее чем через час. К республиканской акции "За единую Беларусь" на протяжении всего пробега будут присоединяться автомобили из Смолевичей, Жодино, Борисова, Крупок, Новолукомля, Орши, Могилева, Гомеля и других городов. Участники остановятся в Александрии, где пройдут экскурсии, посетят Трофимову криницу. Финальная точка акции - площадь Победы в Витебске, где участники автопробега возложат цветы.



