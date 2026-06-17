"Радиация на службе медицины": как РНПЦ радиационной медицины превратился в клинику мирового уровня
Любая кризисная, сложная, опасная ситуация для общества - это всегда принуждение выйти из зоны комфорта и, преодолевая себя и обстоятельства вокруг, сделать шаг вперед.
Часто при таких обстоятельствах новое открытие делают в научных сообществах. Чернобыльскую аварию можно рассматривать с совершенно разных сторон. Однако, благодаря опыту, полученному при ликвидации ее последствий, тот самый шаг вперед сделала наша наука и медицина.
Специальный репортаж | Ядерная медицина на службе здоровья: новые возможности РНПЦ в Гомеле
В Гомеле работает Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека - одно из ведущих учреждений страны. Ежегодно здесь помогают более 15 тысячам пациентов, проводят свыше 6 тысячи операций и активно развивают ядерную медицину. Благодаря современному оборудованию и сотрудничеству с МАГАТЭ центр открывает новые возможности для сохранения здоровья. - Как ядерная медицина помогает сегодня жителям Беларуси? - Какие новые возможности появились в Гомеле?
Для одних большая часть белорусской земли стала лабораторией под открытым небом. Речь идет о Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Другие были вынуждены делать все возможное для оздоровления наших людей от той самой радиации, собирая опыт, чтобы впоследствии делиться им не только в странах постсоветского пространства.
В этих условиях возникла необходимость создания медицинских учреждений нового типа, призванных проводить не только организационно-методическую работу, но и оказывать пострадавшему населению консультативную и лечебно-диагностическую помощь. В Гомельской области эта функция была возложена на областной диспансер радиационной медицины, впоследствии Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека.
Высокий уровень диагностики и лечения широкого спектра заболеваний у самых сложных пациентов позволяют учреждению добиваться серьезных результатов поддержания и сохранения здоровья соотечественников. Раньше Центр радиационной медицины ассоциировался лишь с ликвидацией последствий на ЧАЭС. Он и по-прежнему является главной организацией по оказанию специализированной медицинской помощи населению в этом направлении. Однако сейчас его деятельность гораздо шире.
Александр Рожко, директор РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, доктор медицинских наук:
"Наши функции распространяются не только на какие-то отдельные элементы пострадавшего населения. РНПЦ также ведет те направления, которые необходимы Республике Беларусь, чтобы поддерживать здоровье населения и развиваться в этих направлениях".
Он отметил, что сейчас там занимаются проблематикой аутоиммунных процессов, хотят развить онкогинекологическую реабилитацию и довести ее до четвертого уровня, где будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь. Есть желание развивать ядерную медицину.
Здесь радиацию используют для диагностирования некоторых болезней, включая возможность инфарктов. В 2024 году в РНПЦ был открыт кабинет радионуклидной диагностики, где ежегодно выполняется более 500 исследований. Это когда человеку вводят фармпрепарат с содержанием радионуклидов. Эти вещества накапливаются в сердечные мышцы и помогают определить дефекты. В планах учреждения дальнейшее развитие и внедрение радиоизотопных технологий в области эндокринологии, онкологии, ревматологии.
"Это глобально влияет на тактику лечения. Она может быть более агрессивной, я имею в виду консервативное лечение. Это глобально может определить какую-то двигательную активность пациента. Другими словами, этот метод уникальный, он позволяет объективизировать жалобы пациента, как будто бы измерить, пощупать их, оценить с другой позиции", - обозначил завотделением РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, кандидат медицинских наук, доцент Дмитрий Гавриленко.
Благодаря такому методу диагностики кардиологическое направление конкретно для пациентов в Центре радиационной медицины серьезно продвинулось вперед. До этого врачи использовали для определения болезни сердца УЗИ, нагрузочные пробы. Новый инструмент позволил посмотреть на ряд заболеваний с другой стороны. И отбор пациентов сейчас для выполнения оперативных методов лечения стал более четким. В том числе, благодаря радиации можно определить, насколько эффективно была выполнена операция и понадобится ли повторная.
Дмитрий Гавриленко:
"Это та ситуация, когда мы можем сказать, что радиация на службе у медицины, и мы ее используем с диагностической целью. Мы используем ее в той ситуации, когда мы хотим ответить на ряд вопросов, на который раньше мы не могли ответить, используя другие методики. Да, многие пациенты спрашивают, какова лучевая нагрузка. Исследование связано с лучевой нагрузкой, но, так как это используется в диагностических целях, нагрузка минимальная. Естественно, работая с пациентами, мы используем защитное оборудование. И пациентам даем рекомендации, как сделать так, чтобы радиофармпрепарат, который мы ввели, быстрее выводился".
Благодаря сотрудничеству с МАГАТЭ в РНПЦ появится оборудование для измерения более широкого спектра радионуклидов, например, трансурановой группы, а также стронция-190, количество которого невозможно определить при жизни без спецоборудования. Сегодня это в том числе важно для сохранения здоровья человека.
Достигнута договоренность с Белорусской АЭС о научном сопровождении ее работы в части оценки доз облучения персонала.
"И тут будет лаборатория внутренней дозиметрии. То есть они помогут сделать методическое обеспечение, обучить персонал", - подчеркнул ведущий научный сотрудник лаборатории радиационной защиты, кандидат технических наук, доцент Константин Буздалкин.
С 2012 года служба трансплант-координации выполнила 584 пересадки почки. Однолетняя выживаемость трансплантата составляет почти 95 %. Это показатель, соответствующий лучшим мировым клиникам. В 2025 году было проведено 40 таких операций, возвращающих людей к полноценной жизни.
Ежегодно стены консультативно-диагностической поликлиники центра принимают более 70 тыс. пациентов со всей страны. Спрос на помощь специалистов растет лавинообразно. С 200 тыс. консультаций в 2012 году до 250 тыс. в 2025 году. Такой поток стал возможен благодаря четкой преемственности между амбулаторным и стационарным звеньями, что исключает дублирование анализов и сокращает здесь время пребывания.
Наша лаборатория относится к высокопоточной лаборатории. Мы выполняем исследования для населения города Гомеля, а также Гомельской области. Это касается уникальных редких исследований, которые невозможно выполнить на местах.
Как она отметила, анализатор самостоятельно забирает реагент, дозирует его. "Автоматизация, прежде всего, минимизирует субъективность, минимизирует количество ошибок, повышает качество исследования", - добавила Юлия Ярец.
Она также отметила, что производительность каждого анализатора составляет более 1 тыс. тестов в час. "Благодаря тому, что у нас есть такое оборудование, срок ожидания очень короткий. В тот же день мы выдаем все результаты", - сказала она.
Уникальность такой лаборатории состоит в том, что здесь выполняют все виды исследований, начиная с самых простых, которые реализуются на уровне первичного звена, заканчивая сложными, высокотехнологичными. То есть пациент может пройти весь цикл анализов, включая сложнейшие молекулярно-генетические.
Юлия Ярец:
"Очень важно иметь тесный контакт между специалистом лаборатории и клиницистом для того, чтобы помочь поставить диагноз. У нас есть специализированные отделения, такие как гематологическое отделение для детей, для взрослых, отделение эндокринной хирургии, эндокринологическое отделение, которые, конечно, не могут существовать без лабораторного сопровождения".
О результатах работы говорят цифры. Более 15 тыс. пациентов ежегодно получают специализированную помощь в условиях стационара, где выполняется свыше 6,5 тыс. операций. Более половины - с использованием щадящих лапароскопических технологий.
Подобные медицинские учреждения сегодня - это подтверждение того, что системная работа, наука, человеческий профессионализм способны преодолеть самые страшные техногенные катастрофы 20-го века, превращая вызов в возможность для развития и спасения человеческих жизней.