"Радиация на службе медицины": как РНПЦ радиационной медицины превратился в клинику мирового уровня

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Любая кризисная, сложная, опасная ситуация для общества - это всегда принуждение выйти из зоны комфорта и, преодолевая себя и обстоятельства вокруг, сделать шаг вперед.

Часто при таких обстоятельствах новое открытие делают в научных сообществах. Чернобыльскую аварию можно рассматривать с совершенно разных сторон. Однако, благодаря опыту, полученному при ликвидации ее последствий, тот самый шаг вперед сделала наша наука и медицина.

Play Специальный репортаж | Ядерная медицина на службе здоровья: новые возможности РНПЦ в Гомеле В Гомеле работает Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека - одно из ведущих учреждений страны. Ежегодно здесь помогают более 15 тысячам пациентов, проводят свыше 6 тысячи операций и активно развивают ядерную медицину. Благодаря современному оборудованию и сотрудничеству с МАГАТЭ центр открывает новые возможности для сохранения здоровья. - Как ядерная медицина помогает сегодня жителям Беларуси? - Какие новые возможности появились в Гомеле?

Для одних большая часть белорусской земли стала лабораторией под открытым небом. Речь идет о Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Другие были вынуждены делать все возможное для оздоровления наших людей от той самой радиации, собирая опыт, чтобы впоследствии делиться им не только в странах постсоветского пространства.

В этих условиях возникла необходимость создания медицинских учреждений нового типа, призванных проводить не только организационно-методическую работу, но и оказывать пострадавшему населению консультативную и лечебно-диагностическую помощь. В Гомельской области эта функция была возложена на областной диспансер радиационной медицины, впоследствии Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека.

Высокий уровень диагностики и лечения широкого спектра заболеваний у самых сложных пациентов позволяют учреждению добиваться серьезных результатов поддержания и сохранения здоровья соотечественников. Раньше Центр радиационной медицины ассоциировался лишь с ликвидацией последствий на ЧАЭС. Он и по-прежнему является главной организацией по оказанию специализированной медицинской помощи населению в этом направлении. Однако сейчас его деятельность гораздо шире.

Александр Рожко, директор РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, доктор медицинских наук:

"Наши функции распространяются не только на какие-то отдельные элементы пострадавшего населения. РНПЦ также ведет те направления, которые необходимы Республике Беларусь, чтобы поддерживать здоровье населения и развиваться в этих направлениях".

Он отметил, что сейчас там занимаются проблематикой аутоиммунных процессов, хотят развить онкогинекологическую реабилитацию и довести ее до четвертого уровня, где будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь. Есть желание развивать ядерную медицину.

Здесь радиацию используют для диагностирования некоторых болезней, включая возможность инфарктов. В 2024 году в РНПЦ был открыт кабинет радионуклидной диагностики, где ежегодно выполняется более 500 исследований. Это когда человеку вводят фармпрепарат с содержанием радионуклидов. Эти вещества накапливаются в сердечные мышцы и помогают определить дефекты. В планах учреждения дальнейшее развитие и внедрение радиоизотопных технологий в области эндокринологии, онкологии, ревматологии.

"Это глобально влияет на тактику лечения. Она может быть более агрессивной, я имею в виду консервативное лечение. Это глобально может определить какую-то двигательную активность пациента. Другими словами, этот метод уникальный, он позволяет объективизировать жалобы пациента, как будто бы измерить, пощупать их, оценить с другой позиции", - обозначил завотделением РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, кандидат медицинских наук, доцент Дмитрий Гавриленко.

Благодаря такому методу диагностики кардиологическое направление конкретно для пациентов в Центре радиационной медицины серьезно продвинулось вперед. До этого врачи использовали для определения болезни сердца УЗИ, нагрузочные пробы. Новый инструмент позволил посмотреть на ряд заболеваний с другой стороны. И отбор пациентов сейчас для выполнения оперативных методов лечения стал более четким. В том числе, благодаря радиации можно определить, насколько эффективно была выполнена операция и понадобится ли повторная.

Дмитрий Гавриленко:

"Это та ситуация, когда мы можем сказать, что радиация на службе у медицины, и мы ее используем с диагностической целью. Мы используем ее в той ситуации, когда мы хотим ответить на ряд вопросов, на который раньше мы не могли ответить, используя другие методики. Да, многие пациенты спрашивают, какова лучевая нагрузка. Исследование связано с лучевой нагрузкой, но, так как это используется в диагностических целях, нагрузка минимальная. Естественно, работая с пациентами, мы используем защитное оборудование. И пациентам даем рекомендации, как сделать так, чтобы радиофармпрепарат, который мы ввели, быстрее выводился".

Благодаря сотрудничеству с МАГАТЭ в РНПЦ появится оборудование для измерения более широкого спектра радионуклидов, например, трансурановой группы, а также стронция-190, количество которого невозможно определить при жизни без спецоборудования. Сегодня это в том числе важно для сохранения здоровья человека.

Достигнута договоренность с Белорусской АЭС о научном сопровождении ее работы в части оценки доз облучения персонала.

"И тут будет лаборатория внутренней дозиметрии. То есть они помогут сделать методическое обеспечение, обучить персонал", - подчеркнул ведущий научный сотрудник лаборатории радиационной защиты, кандидат технических наук, доцент Константин Буздалкин.

С 2012 года служба трансплант-координации выполнила 584 пересадки почки. Однолетняя выживаемость трансплантата составляет почти 95 %. Это показатель, соответствующий лучшим мировым клиникам. В 2025 году было проведено 40 таких операций, возвращающих людей к полноценной жизни.

Ежегодно стены консультативно-диагностической поликлиники центра принимают более 70 тыс. пациентов со всей страны. Спрос на помощь специалистов растет лавинообразно. С 200 тыс. консультаций в 2012 году до 250 тыс. в 2025 году. Такой поток стал возможен благодаря четкой преемственности между амбулаторным и стационарным звеньями, что исключает дублирование анализов и сокращает здесь время пребывания.

quote Наша лаборатория относится к высокопоточной лаборатории. Мы выполняем исследования для населения города Гомеля, а также Гомельской области. Это касается уникальных редких исследований, которые невозможно выполнить на местах. Юлия Ярец, заведующая клинико-диагностической лабораторией, доктор медицинских наук

Как она отметила, анализатор самостоятельно забирает реагент, дозирует его. "Автоматизация, прежде всего, минимизирует субъективность, минимизирует количество ошибок, повышает качество исследования", - добавила Юлия Ярец.

Она также отметила, что производительность каждого анализатора составляет более 1 тыс. тестов в час. "Благодаря тому, что у нас есть такое оборудование, срок ожидания очень короткий. В тот же день мы выдаем все результаты", - сказала она.

Уникальность такой лаборатории состоит в том, что здесь выполняют все виды исследований, начиная с самых простых, которые реализуются на уровне первичного звена, заканчивая сложными, высокотехнологичными. То есть пациент может пройти весь цикл анализов, включая сложнейшие молекулярно-генетические.

Юлия Ярец:

"Очень важно иметь тесный контакт между специалистом лаборатории и клиницистом для того, чтобы помочь поставить диагноз. У нас есть специализированные отделения, такие как гематологическое отделение для детей, для взрослых, отделение эндокринной хирургии, эндокринологическое отделение, которые, конечно, не могут существовать без лабораторного сопровождения".

О результатах работы говорят цифры. Более 15 тыс. пациентов ежегодно получают специализированную помощь в условиях стационара, где выполняется свыше 6,5 тыс. операций. Более половины - с использованием щадящих лапароскопических технологий.

Подобные медицинские учреждения сегодня - это подтверждение того, что системная работа, наука, человеческий профессионализм способны преодолеть самые страшные техногенные катастрофы 20-го века, превращая вызов в возможность для развития и спасения человеческих жизней.