Радикальное настроение автора жестких постов

Как сообщает МВД, установлена автор призывов к насилию над милиционерами. Возбуждено уголовное дело. Осенью прошлого года девушка разместила в социальной сети посты, где расписала жестокие способы расправы над силовиками и их семьями. Со слов задержанной, публикации были написаны под воздействием деструктивных телеграм-каналов.