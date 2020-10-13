Радикальный настрой раскрывает переписка "мирных" в чатах

Главное, по их мнению, - не попадаться в объективы камер. Испортить жизнь заводчанам, которые едут утром на работу - для этого предлагают использовать шипы на дорогах. Агрессивный настрой выдают и призывы: днем ходим мирно, показываем неповиновение протестами, а вечером - огнем: выступаем против милиции, громим их машины, блокируем дороги, наливаем на проезжую часть масло и поджигаем его, ну и, конечно, традиционные уже горящие покрышки и возведенные баррикады. У “мирных” протестующих достаточно рецептов, чтобы испортить жизнь людям, настроенным на эволюцию, а не революцию.