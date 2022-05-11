Радио "Беларусь" - 60 лет: новости на 9 языках мира через интернет и спутник

Наше вещание построено таким образом, что программы на различных языках ориентированы на разную аудиторию. И выходят в эфир в разное время, в прайм-тайм в тех странах, на которые они ориентированы.

Вот это студия радио "Беларусь". Здесь продолжают записываться наши программы, отсюда мы выходим в эфир. Когда мы заходим сюда, чувствуется какая-то ностальгия. Наша страна и радиостанция "Беларусь" одинаково называются. Уже 60 лет мы идем вместе вперед и смотрим в одну сторону с нашей страной. Думаю, что еще долгое время мы будем рассказывать на 9 языках на просторах всего мира о том, как живет наша страна, какие у нее достижения.

Главному дипломату международного круглосуточного вещания радио "Беларусь" - 60. Станция стала вторым сигналом после Первого национального канала Белорусского радио, но первым, кто стал нести на своей волне новости на матчынай мове белорусам зарубежья. В 1985-м, кроме белорусского и русского языков, новости из Беларуси звучали и на немецком. А сегодня говорят на девяти языках мира через интернет и спутник.Завтра в Доме радио пройдет круглый стол по информационной безопасности в медиапространстве.