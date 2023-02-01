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Радио "Беларусь", телеканал "Беларусь 24" теперь доступны и на Африканском континенте
С января на Африканском континенте доступны программы международного радио "Беларусь" Белтелерадиокомпании. Число потенциальных слушателей достигает 500 миллионов человек. Azerspace-2 - спутник, который в режиме онлайн обеспечивает подачу информации на девяти языках вещания. Перспективным для трансляции через спутник Африканский континент называет и телеканал "Беларусь 24".
Пока он присутствует на крупных OTT-платформах. И несмотря на запреты и санкции, "Беларусь 24" смотрят везде, где доступно подключение к интернету.
Присутствие на Африканском континенте поможет Беларуси реализовать национальные интересы и укрепить дружеские связи с этим уникальным регионом.
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