Радио "Беларусь", телеканал "Беларусь 24" теперь доступны и на Африканском континенте

С января на Африканском континенте доступны программы международного радио "Беларусь" Белтелерадиокомпании. Число потенциальных слушателей достигает 500 миллионов человек. Azerspace-2 - спутник, который в режиме онлайн обеспечивает подачу информации на девяти языках вещания. Перспективным для трансляции через спутник Африканский континент называет и телеканал "Беларусь 24".

Пока он присутствует на крупных OTT-платформах. И несмотря на запреты и санкции, "Беларусь 24" смотрят везде, где доступно подключение к интернету.