Радио "Компас FM" начинает вещание в Беларуси

В белорусском интернет-вещании сегодня появится новая радиостанция. Министерство обороны и информационное агентство "Ваяр" запускают проект "Компас FМ". На протяжении нескольких месяцев команда профессионалов формировала контент станции - разрабатывала программы, создавала тематические рубрики, верстала эфирную упаковку и делала все, чтобы в ближайшее время занять нишу в онлайн-радиоэфире. Музыкальный формат вобрал в себя лучшие зарубежные и отечественные композиции - от ретро до современных хитов. Чтобы послушать новую волну радио, достаточно перейти по ссылке на сайте Минобороны. С октября 2021 года вещание планируют в FМ-эфире.