24 часа эфиров в режиме нон-стоп и 2-миллионная аудитория. Радио "Витебск" исполнилось 20 лет! По этому поводу любимая станция переехала поближе к слушателю. Весь день топовые ведущие вещают из студии за стеклом. Видеотрансляция на официальном аккаунте.

Юбилей встретили в близком кругу с теми, кто стоял у истоков основания и даже выходили первыми в эфир, как Владимир Перцов - нынешний директор представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Поздравил радио северного региона с юбилеем и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.





А также директор телерадиокомпании "Витебск" Елена Пантюхова. Кульминацией праздничного эфира стал торт с эмблемой радио "Витебск".