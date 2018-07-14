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Радио "Витебск" исполнилось 20 лет!
24 часа эфиров в режиме нон-стоп и 2-миллионная аудитория. Радио "Витебск" исполнилось 20 лет! По этому поводу любимая станция переехала поближе к слушателю. Весь день топовые ведущие вещают из студии за стеклом. Видеотрансляция на официальном аккаунте.
Юбилей встретили в близком кругу с теми, кто стоял у истоков основания и даже выходили первыми в эфир, как Владимир Перцов - нынешний директор представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Поздравил радио северного региона с юбилеем и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
А также директор телерадиокомпании "Витебск" Елена Пантюхова. Кульминацией праздничного эфира стал торт с эмблемой радио "Витебск".
Стартовый джингл радио "Витебск" прозвучал 14 июля 1998 года. Тогда радиостанция стала первой среди региональных, которая вышла в FM-диапазон. Сегодня радиостанция – это 12 передатчиков, которые доставляют сигнал не только во все районные центры области, но и в прилегающие районы, а также в приграничье с Латвией, Литвой и Россией.
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