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Радио "Витебск" празднует двадцатилетний юбилей
Креативные ведущие, оригинальные эфиры и музыка на любой вкус.Радио "Витебск" празднует двадцатилетний юбилей. Именно витебская из всех областных радиостанций стала первой вещать в FM-диапазоне. В честь круглой даты Радио "Витебск" подготовило много сюрпризов. Любимых ведущих теперь можно не только услышать, но и увидеть. Эфиры проходят в импровизированной студии за стеклом в одном из самых посещаемых торговых центров города.
Первый эфир прошел 14 июля. Сегодня гостями студии станут ведущие, которые в разные годы работали на Радио "Витебск".
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