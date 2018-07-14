Креативные ведущие, оригинальные эфиры и музыка на любой вкус.Радио "Витебск" празднует двадцатилетний юбилей. Именно витебская из всех областных радиостанций стала первой вещать в FM-диапазоне. В честь круглой даты Радио "Витебск" подготовило много сюрпризов. Любимых ведущих теперь можно не только услышать, но и увидеть. Эфиры проходят в импровизированной студии за стеклом в одном из самых посещаемых торговых центров города.