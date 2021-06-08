ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Радиоблог Максима Угляницы: Почему растут цены на продукты?

Радиоблог Максима Угляницы: Почему растут цены на продукты?

В Беларуси расширяется государственное регулирование цен на социально значимые товары. Об этом стало известно накануне из соответствующего постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Причиной специалисты называют существенный рост цен на продукты питания в мире - а он действительно существенный, цифры сейчас озвучим.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все