Радиодень родного языка состоится 21 февраля в эфире Белорусского радио

К Международному дню родного языка каналы и радиостанции Белтелерадиокомпании готовят тематический эфир.

Передачи, посвященные сохранению и приумножению языкового наследия, развитию белорусского языка, актуальным языковым процессам в современном белорусском обществе, прозвучат в эфире Первого национального канала Белорусского радио, Международного радио "Беларусь" и радиостанции "Сталіца".

На канале "Культура" планируется прямая трансляция Республиканского диктанта по белорусскому языку. К участию в акции, организованной Институтом языкознания имени Я.Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси совместно с Белорусским радио, приглашаются все желающие проверить свой уровень владения родным языком.

"В прошлом году прямая трансляция уже организовывалась на нашей волне. Акция вызвала большой интерес среди слушателей, - рассказал директор канала "Культура" Владимир Трепенок. - Надеюсь, в этом году Республиканский диктант соберет еще большее количество участников. С большой честью мы поддерживаем идею Национальной академии наук Беларуси, поскольку одна из задач нашего радио - популяризация белорусского языка, настоящего духовного сокровища нации".