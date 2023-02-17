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Радиодень родного языка состоится 21 февраля в эфире Белорусского радио

Радиодень родного языка состоится 21 февраля в эфире Белорусского радио

К Международному дню родного языка каналы и радиостанции Белтелерадиокомпании готовят тематический эфир.

Передачи, посвященные сохранению и приумножению языкового наследия, развитию белорусского языка, актуальным языковым процессам в современном белорусском обществе, прозвучат в эфире Первого национального канала Белорусского радио, Международного радио "Беларусь" и радиостанции "Сталіца".

На канале "Культура" планируется прямая трансляция Республиканского диктанта по белорусскому языку. К участию в акции, организованной Институтом языкознания имени Я.Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси совместно с Белорусским радио, приглашаются все желающие проверить свой уровень владения родным языком.

"В прошлом году прямая трансляция уже организовывалась на нашей волне. Акция вызвала большой интерес среди слушателей, - рассказал директор канала "Культура" Владимир Трепенок. - Надеюсь, в этом году Республиканский диктант соберет еще большее количество участников. С большой честью мы поддерживаем идею Национальной академии наук Беларуси, поскольку одна из задач нашего радио - популяризация белорусского языка, настоящего духовного сокровища нации".

Начало трансляции Республиканского диктанта - в 13:00. Канал "Культура" звучит на ультракоротких волнах, в диапазоне 87,5-108МГц, online-вещание организовано на сайтах www.radiokultura.by, www.tvr.by, а также в Национальном радиоплеере radioplayer.by.

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