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Радиофильм-реквием в эфире Первого национального канала Белорусского радио с 23 по 27 марта
"Огненная память" в эфире Первого национального канала белорусского радио! Этим вечером на волнах наших коллег первая часть радиофильма-реквиема по книге-памятнику "Я з вогненнай вёскі..." Адамовича, Колесника и Брыля. С 1970 по 1973 они объездили почти полторы сотни деревень, которые разделили судьбу Хатыни, чтобы сохранить на века воспоминания очевидцев тех страшных событий. Над аудиодраматургией от момента задумки до готовой постановки творческая группа работала около года. Из сотен воспоминаний включили около трех десятков. Свои голоса белорусской трагедии от первого лица подарили народные и заслуженные артисты нашей страны.
Радиофильм-реквием "Огненная память" в четырех частях общим хронометражем в 200 минут можно услышать с 23 по 27 марта. Новая постановка пополнила репертуар "Театра белорусского радио".
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