3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Радиологический корпус Минского онкоцентра вышел из "ковидного режима"
Дезинфекция, кварцевание, проветривание и финальная генеральная уборка - радиологический корпус Минского онкологического центра вышел из "ковидного режима". Обрабатывали помещение специалисты Городского центра дезинфекции и стерилизации. Уже сегодня с самого утра в здании начали принимать пациентов. В самом центре стали доступны 370 коек, из них 120 - радиологического профиля, а также 250 - хирургического. Работать в четвертую волну пандемии учреждение начало с октября. За это время успели пролечить более 350 человек.
В планах на следующую неделю вернут к привычному режиму работы и хирургический корпус онкоцентра.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов