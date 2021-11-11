Радиологический корпус Минского онкоцентра вышел из "ковидного режима"

Дезинфекция, кварцевание, проветривание и финальная генеральная уборка - радиологический корпус Минского онкологического центра вышел из "ковидного режима". Обрабатывали помещение специалисты Городского центра дезинфекции и стерилизации. Уже сегодня с самого утра в здании начали принимать пациентов. В самом центре стали доступны 370 коек, из них 120 - радиологического профиля, а также 250 - хирургического. Работать в четвертую волну пандемии учреждение начало с октября. За это время успели пролечить более 350 человек.