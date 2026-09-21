Радиостанция "Сталіца" отметила 28 лет в эфире марафоном белорусского рока

21 сентября 28 лет в большом вещании отметила белорусскоязычная радиостанция "Сталіца".

Команда радиостанции отметила день рождения вместе со своими слушателями в формате настоящего музыкального марафона - 6 часов в эфире только живой музыки. Структурное подразделение Белтелерадиокомпании - это и цитадель для настоящих белорусских меломанов.



Ева Пламенова, ведущая радиостанции "Сталіца": "Наша станция вещает рок-музыку, это вы услышите, когда включите нашу волну, хотя надо подчеркнуть, что не только мы вещаем в Беларуси такую музыку. В Беларуси есть несколько станций, которые работают в том же формате. Но что выделяло нас все эти 28 лет в стенах Дома радио? 21 сентября 1998 года мы начали вещание про рок на белорусском языке. Вот эта белорусскость нас и выделяет. За все эти годы не было такого сезона, в котором бы наш ведущие (а мы развлекательная рок-радиостанция) вели эфир на другом языке".

На протяжении дня ведущие вещали прямо из большой студии Дома радио. Команда радиостанции принимала поздравления от приглашенных гостей. Это рок-группы Беларуси, которые буквально в режиме live дарили драйв в прямых эфирах.

Иван Пономарев, лидер группы Skynet: "Тон любой радиостанции задает только хорошая музыка. И нужно держаться своей волны, не размениваться по мелочам, работать в своем фарватере. Я думаю, все будет прекрасно. У радио "Сталіца" все есть: есть хорошая команда, хорошая музыка, профессионалы. Нам приятно с ними работать, мы их знаем давно очень. Хочу только, чтобы они развивались".

Сохраняя белорусское слово, команда радиостанции на "ты" со своей аудиторией. Кстати, у радиостанции есть даже свой портрет слушателя. Его зовут Александр, ему за 30, он семьянин с хорошим музыкальным вкусом, который выбирает качественный национальный контент.

Василий Данилов, завотделом музыкальных программ радиостанции "Сталіца": "Слушатели радио "Сталіца" - это не только те люди, которые слушают в машине, когда, например, едут на работу или с работы, или где-то дома. Это люди, которые нас слушают и онлайн, это и активные пользователи соцсетей. Некоторые считают, что радио - это радиоприемник у бабушки, у дедушки, который что-то там говорит. На самом деле современное радио уже вышло далеко за этот формат".

В формате 24/7 "Сталіца" наговорила сотни часов эфиров, провела более 10 тыс. дней тет-а-тет со слушателями. Сегодня ее волны доступны по всей Беларуси, а во всем мире ее можно услышать в режиме реального времени в сети Интернет.