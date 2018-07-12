3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Радиостанция "Радиус FМ" празднует юбилей
Подразделение Белтелерадиокомпании уже 15 лет в эфире! Наши коллеги вещают на 98 процентах территории Беларуси. В свой день рождения радийщики подготовили специальный эфир - он начинается в эти минуты - и подарки для слушателей. А до пяти вечера выйдут 15 стопроцентных хитов разных лет со специальной заставкой. Задача слушателей - угадать год выхода песни и прислать его в SMS.
Радио, которое можно как слушать, так и читать и смотреть. "Радиус FМ" активно развивает онлайн-эфиры на собственном ютуб-канале и в соцсетях.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все