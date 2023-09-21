Радиостанция "Сталіца" отмечает 25 лет в эфире. Смотрите видеотрансляцию праздничного марафона на официальном сайте

Плюс еще один годик - 25! Казалось бы, постарели, но на самом деле касательно нашего эфира он молодеет. Мы знаем сейчас нашего слушателя и реально стараемся сделать для него то, что он просит. Благодаря медиаизмерениям все очевидно. Есть контент информационный и музыкально-развлекательный. Это все благодаря нашему диджиталу, размещается в том числе в соцсетях, на нашей YouTube-странице. Этот контент сейчас популярен. Есть запросы с российской стороны.

Владимир Казаков, директор радиостанции "Сталіца"