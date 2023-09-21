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Радиостанция "Сталіца" отмечает 25 лет в эфире. Смотрите видеотрансляцию праздничного марафона на официальном сайте

25 лет на радиоволнах. Четверть века в большом вещании сегодня отмечает белорусскоязычная радиостанция "Сталіца". Структурное подразделение Белтелерадиокомпании - это цитадель белорусских меломанов, именно на ее частотах живет настоящий рок. Качественный звук передается из новой вещательной студии. После громкого юбилея "Сталіца" расширит свою сетку в FM-диапазоне. Сегодня станция звучит в формате 24/7 на ультракоротких волнах по всей Беларуси, на частоте 105,1 FM в Минске. А во всем мире доступна в режиме реального времени в сети Интернет.

Плюс еще один годик - 25! Казалось бы, постарели, но на самом деле касательно нашего эфира он молодеет. Мы знаем сейчас нашего слушателя и реально стараемся сделать для него то, что он просит. Благодаря медиаизмерениям все очевидно. Есть контент информационный и музыкально-развлекательный. Это все благодаря нашему диджиталу, размещается в том числе в соцсетях, на нашей YouTube-странице. Этот контент сейчас популярен. Есть запросы с российской стороны.
Владимир Казаков, директор радиостанции "Сталіца"

Сегодня роковая волна "Сталіцы" стартует из Большой студии Дома радио и с 12 до 16 часов охватит всю Беларусь. На улицу Красную, 4 ангажировали финалистов шоу "X-Factor в Беларуси", музыкальные группы с национальными инициалами и квинтет Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Видеотрансляция доступна на официальном сайте. Кстати, его к празднику радиостанции "Сталіца" обновил главный медиахолдинг страны - преобразил визуально и функционально.

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