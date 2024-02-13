Радиовещание объективно доносит картину происходящего в Беларуси, в этом есть заинтересованность и у западных соседей - Васюкевич

Не нравится больше всего представителям властей, конечно, потому что это указывает на их ошибки, пробелы. Они с такими социальными программами идут на свои выборы и рассказывают о том, что обеспечат социальную справедливость в польском обществе. На самом деле поляки этого не видят, они видят, что действительно принцип социальной справедливости соблюдается в нашей стране, что образец социально ориентированного государства - это Республика Беларусь. Поэтому они сюда едут.

Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио