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Радиовещание объективно доносит картину происходящего в Беларуси, в этом есть заинтересованность и у западных соседей - Васюкевич
В условиях информационных баталий радиовещание объективно доносит картину происходящего в Беларуси. И в этом есть заинтересованность у западных соседей. Таким мнением 13 февраля, во Всемирный день радио, с журналистами поделился генеральный продюсер Белорусского радио Антон Васюкевич.
С 2024 года на радиоволнах запустили общественно-политический проект "Свободное слово о Польше" - это 6-часовые информационные блоки, в которых в том числе вещают и сами поляки, которые хорошо разбираются в местной повестке. Растет аудитория, охваты и просмотры - это говорит о востребованности контента, однако Варшаве выгоднее глушить правду, устраивая хакерские атаки.
Не нравится больше всего представителям властей, конечно, потому что это указывает на их ошибки, пробелы. Они с такими социальными программами идут на свои выборы и рассказывают о том, что обеспечат социальную справедливость в польском обществе. На самом деле поляки этого не видят, они видят, что действительно принцип социальной справедливости соблюдается в нашей стране, что образец социально ориентированного государства - это Республика Беларусь. Поэтому они сюда едут.
"Популярность набирает слушание радио в цифровых форматах (составляет 19 %), по нашим оценкам, эти объемы будут только расти, - отметил первый замминистра информации Беларуси Андрей Кунцевич. К слову, достаточно популярным за последний год стал национальный радиоплеер, который как раз и призван продвигать наши радиостанции на цифровых площадках".
В Беларуси зарегистрировано 900 радиостанций как государственных, так и частных. Треть слушателей - люди в возрасте 35-44 лет, большинство - мужчины. Всего за июль-декабрь 2023 года, по данным медиаизмерителя, среднесуточный охват радиослушания составил 726 тыс. человек.
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