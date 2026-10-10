"Радиус FM" заговорит со слушателями по-новому

Краткий пересказ от ИИ

"Семейная", домашняя атмосфера царит на волнах "Радиус FM". Там пора обновлений. Волна топовой музыки накатывает свежим логотипом и новыми голосами.

Новые "пробудители" страны

"Это "Пробудители" на "Радиус FM". С хорошим настроением, топовой музыкой, всем тем, что радует тебя", - говорит радостным голосом ведущий.

Из колонки говорит не радиостанция, а близкий друг. На "Радиус FM" дистанция между ведущими и слушателями сужается до приятного "на ты".

"Давай посмотрим, какой пятница будет у тебя", - говорит ведущий, обращаясь к аудитории на "ты".

В ряду "Пробудителей" юная Аня Ганжур. Сценарист продюсерского центра Белтелерадиокомпании работает теперь ведущей утреннего шоу, хотя и не мечтала быть ведущей, но ее чувство юмора решило, кто лучший на радиокастинге. Позади уже 25 эфиров.

Анна Ганжур, ведущая утреннего шоу на "Радиус FM":

"Вставать утром сложно было первые две недели, скажу честно. Приходила сюда за час и переписывала себе весь текст. Вечером тоже переписывала. Я очень готовилась, потому что я не понимала, как ребята генерируют столько гениальных шуток. Пытаюсь подстроиться. Конечно, до уровня Васи Чехова я еще не долетаю, но я очень к этому стремлюсь".

Вася Чехов - опытный радийщик: покоряет голосом слушателей на FM-волнах больше 15 лет. Начинал когда-то на легендарном радио "БиЭй".

Вася Чехов, ведущий утреннего шоу на "Радиус FM":

"Какая-то частичка моего гена давно вживлена в каждого из них, поэтому это такие зумеры версии 2.0, поэтому они крутые, и я скажу так, что зря, наверное, бухтят на зумеров. Ничего не надо, ничего не интересно. Им все надо, им все интересно. Самое главное - не раздражать. Будит страну будильник, который каждый настроил у себя дома. Наша задача - не раздражать, не бесить, не вызывать желание сменить радиостанцию или выпрыгнуть из машины на ходу".

"Радиус FM" делает ставку на харизматичных ведущих

И как быть, чтобы слушатель не серфил по FM-волнам, а оставался в "Радиус FM"?

"Особенность "Радиус FM" - это, конечно, люди, которые несут свою харизму, свои определенные качества в наш эфир, - отметил директор дирекции радиостанции "Радиус FM" Кирилл Громов. - Это вечернее шоу вместе с Олей Венской, потому что у нее есть свои авторские фишки. Женский шарм, который свойственен далеко не всем. Наши линейные эфиры, в которых мы берем актуальную информацию из социальных сетей. Мы на сегодняшний день молодежная радиостанция от 25 до 35 лет. Задача - сделать так, чтобы они себя комфортно чувствовали на нашей радиостанции, как в социальных сетях. Мы зачем заходим в TikTok? Для того, чтобы посмотреть новости, для того, чтобы отдохнуть душой, посмеяться над какими-то юмористическими роликами. И здесь функция практически такая же. Самое важное - это сделать все, чтобы у человека создавалось комфортное настроение и была атмосфера, что он в защищенном домике, что у него все классно".

И за уют под этой радиокрышей теперь в ответе 26-летний Кирилл Громов. В новом статусе директора - выпускник университета культуры - кропотливо подходит к каждой минуте своего продукта.

До двух часов дня общается со слушателями в перерывах между хитами.

"Радиус FM" обновил цифровую начинку

А после - вникает в документацию, изучает пожелания аудитории и читает обратную связь. Для поклонников - команда "Радиус FM" вещает теперь по последнему слову техники. Улучшили звук, установили новое программное обеспечение. Выходит в прямой эфир одновременно из нескольких студий - роскошь! Скоро и сама волна зазвучит по-новому.

Максим Семашко, технический директор радиостанции "Радиус FM":

"У нас будут новые джинглы. Джинглы - это заставки, где поется "Радиус FM". Миллионы людей по Беларуси знают и узнают нас по той самой мелодии и нотам "Радиус FM". И мы обновили эту упаковку. И прямо сейчас, с премьеры, мы готовы вам показать то, чего еще нет в эфире, но в ближайшие недели появится".

Сто городов страны, где слышен "Радиус FM", теперь узнают любимую станцию в четком черном исполнении. Солнечная кнопка "плэй" заряжена настроить каждого белоруса на легкость и беззаботность. Кстати, 266 тысяч человек ежедневно проводят время на волнах именно "Радиус FM".