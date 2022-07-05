Радий Хабиров: Мы посмотрели более внимательно на белорусскую технику

Мы действительно посмотрели более внимательно на белорусскую технику. Об этом в эксклюзивном интервью Марии Петрашко в проекте "Успеть до полуночи" заявил глава Республики Башкортостан (Россия) Радий Хабиров.

По улицам Уфы ездят автобусы МАЗ и белорусские троллейбусы - белорусская коммунальная техника, которая производится здесь целым рядом белорусских предприятий, говорит глава Башкортостана. "И буквально недавно мы сделали большой закуп. А на следующей неделе я в торжественной обстановке 100 единиц техники вручаю нашему муниципалитету. Там более половины - это белорусская техника".

Есть также большая заинтересованность и в сельхозтехнике.

Есть такая фраза "что имеем - не храним, потерявши плачем". В какой-то момент наши взоры шли к нашим западным партнерам. Мы покупали GLAАS, John Deere и так далее, а рядом прекрасная техника белорусская, Гомсельмаш, в частности. Поэтому следующий этап нашего взаимодействия - это взаимодействие с Гомсельмашем. Это, прежде всего, покупка.

По его словам, очень важно, что продукция сельскохозяйственного машиностроения Беларуси попадает под финансовые схемы поддержки потребителей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. "Это очень выгодно нашим предприятиям, нашим сельхозпроизводителям, поэтому здесь тоже наметили определенные шаги", - сказал Радий Хабиров.