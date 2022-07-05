Радий Хабиров: Нам нужен прямой рейс Уфа - Минск

Нам нужен прямой рейс Уфа - Минск. Об этом в эксклюзивном интервью Марии Петрашко в проекте"Успеть до полуночи" заявил глава Республики Башкортостан (Россия) Радий Хабиров.

"Мы над этим сейчас работаем с вашими коллегами, - сказал глава республики. - Рейса сейчас нет. Он был, но приостановлен. Вот если мы это сделаем, движение пойдет быстрее".

По его словам, сейчас важно развивать туризм. "Сама ситуация бросает нас навстречу друг другу. Во-первых, Беларусь интересная. Она красивая. Здесь есть исторические памятникии вопросы патриотического воспитания. Башкортостан - очень интересный край, интересен своей природой, своими здравницами", - рассказал Радий Хабиров.

"12 мая в Беларуси была большая группа туроператоров из Башкортостана, они провели целый ряд встреч с белорусскими туроператорами. Поэтому мы находимся на стадии налаживания связей", - подытожил он.