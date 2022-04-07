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"Радость": пасхальный православный фестиваль начался в Минске

На Благовещение в Минске стартовал пасхальный форум "Радость". Это традиционный фестиваль, который накануне Воскресения Христова в столице проводит Свято-Лисаветинский монастырь.


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Духовный проект международный. В этом году он собрал в белорусской столице представителей десятков стран, которые продемонстрируют на форуме свой духовный колорит.

Наталья Бордиловская побывала на открытии форума (видео).

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