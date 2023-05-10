Радость со слезами на глазах. Песни Победы звучали на Октябрьской площади

После торжественных мероприятий и массовых гуляний днем вечером столица и все областные центры салютовали великой Победе. А Минск в унисон еще и подпевал. От трогательного синего платочка до пробирающего до корней Дня Победы. В этом году гала-концерт прошел на Октябрьской площади. Почему это место знаковое для нас не меньше, чем площадь Победы? Эмоции вне сцены ловила в объектив Агентства теленовостей Лидия Заблоцкая.

Прокатиться на "полуторке" под фронтовые и сердцу дорогие "позывные" через потери, госпиталь, любовь, вопреки доехать до Победы.



Грузовик Горьковского автозавода - сам ветеран. Вот-вот исполнится 90. Накануне был в роли машины времени.



Им было что вспомнить. И как "Синий платочек" падал с плеч.







И как раньше "крутился шар голубой".



И как девушки сводили с ума и разбивали сердце, даже в эпицентре пожаров.



Более трех десятков артистов на сцене. Это не считая коллективы. Массово. У каждого - своя миссия.



Победные гала - это всегда спектакль. Зрителям оставалось лишь подключить фантазию и память. Напевать и благодарить тех, для кого эти мелодии стали мотивацией сражаться за мир и право белорусом зваться.



Из концерта таких сильных слов, что в военной классике, не выкинешь.



Ради них и ставят концерты.



Октябрьская площадь выбрана неслучайно, это место не менее священное, чем площадь Победы. Здесь тоже земля, пропитанная воспоминаниями. За сценическим комплексом раньше стоял Музей истории Великой Отечественной войны. Полвека ветераны сюда приходили и делились своими эмоциями, воспоминаниями, пусть порой и трагическими слезами и радостями. И поэтому символично, что этот концерт тоже связан с воспоминаниями.

В постановках главное - достоверность. За этим следили тщательно. И даже за 15 минут до концерта лицам второго плана убирали щетину. Некоторые смиренно сменили образ заранее.



Или же сменяли эфирный пиджак на тельняшку. Наш спортивный обозреватель Андрей Козлов совершил прыжок из новостных включений в прямой эфир вечернего концерта и попал в самое "Яблочко". Даже коллеги не знали, а он в танцах уже 15 лет.



Покоряли не только проверенной платиной. Между Рождественским и Матусовским - наш Вавилов. Посвящение дедам-прадедам. Премьера.







Нестандартная кульминация, объединенная единством Памяти "Сюита Победы". Алешко, Дорофеева, Благова и Горожанко - тембрально уникальные, они сошлись в едином премьерном полотне. Зал - навзрыд.



Белорусская публика обласкана эмоциональными концертами. Но именно те, что каждое 9 Мая, зритель проживает и сопереживает. Кажется, это в ДНК.