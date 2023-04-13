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Радость светлого праздника Пасхи - прямые трансляции праздничных богослужений покажет Белтелерадиокомпания в эфире трех телеканалов
16 апреля православные верующие встретят важнейший христианский праздник - Светлое Христово Воскресение. Прямые трансляции праздничных богослужений покажет Белтелерадиокомпания в эфире трех телеканалов.
13 апреля, в Великий четверг, митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавит Божественную литургию в столичном Свято-Духовом кафедральном соборе. Прямая трансляция службы начнется в 10:30 на телеканале "Беларусь 3".
15 апреля в 23:45 в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнется показ торжества на Светлое Христово Воскресение. Возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе владыка Вениамин.
Отметим, сопровождаться трансляции богослужений будут познавательными комментариями священнослужителей Белорусской православной церкви, а также сурдопереводом.
Праздничным утром 16 апреля в 7:25 в эфире "Беларусь 1" митрополит Вениамин обратится к верующим со Словом на Светлое Христово Воскресение.
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