Радость светлого праздника Пасхи - прямые трансляции праздничных богослужений покажет Белтелерадиокомпания в эфире трех телеканалов

16 апреля православные верующие встретят важнейший христианский праздник - Светлое Христово Воскресение. Прямые трансляции праздничных богослужений покажет Белтелерадиокомпания в эфире трех телеканалов.

13 апреля, в Великий четверг, митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавит Божественную литургию в столичном Свято-Духовом кафедральном соборе. Прямая трансляция службы начнется в 10:30 на телеканале "Беларусь 3".

15 апреля в 23:45 в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнется показ торжества на Светлое Христово Воскресение. Возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе владыка Вениамин.

Отметим, сопровождаться трансляции богослужений будут познавательными комментариями священнослужителей Белорусской православной церкви, а также сурдопереводом.