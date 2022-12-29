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Ракета, упавшая в Беларуси, была запущена из поселка Заболотье

Ракета, упавшая в Беларуси, была запущена из поселка Заболотье. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Sputnik Беларусь.

Комментарий по сегодняшнему эпизоду дал командир зенитного ракетного дивизиона.

Фото:Telegram-канал "Белорусский силовик"

Видео:Минобороны Беларуси

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