14 мартаукраинские военные совершили ракетный удар по Университетской- это одна из улиц Донецка. Под ударом оказались мирные жители, которые стояли на автобусной остановке. В результате взрыва снаряда погибли 20 человек.

Анастасия Рыжова должна была оказаться на той самой улице, в том самом автобусе. За остановку ей позвонили, она вышла, пересев в другой. Трагедия охватила весь город. Следующий день был объявлен днем траурапо погибшим. Люди несли цветы, венки к месту событий.