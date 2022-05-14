Ракетостроение в Беларуси есть - глава ГВПК Дмитрий Пантус

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что ракетостроение в Республике Беларусь есть.



"По поручению главы государства мы практически с нуля начали заниматься этим процессом. На сегодняшний момент мы обучаем специалистов по данному направлению, в том числе и в Российской Федерации. В 2022 году 4 специалиста уже вернутся после обучения и дополнят школу, которая уже создана. Задача дорогостоящая, но когда будет результат, можно будет продавать данные изделия и на международный рынок", - отметил глава ГВПК.



