Рахманов: Новая проектная редакция Концепции национальной безопасности Беларуси обновила действующую практически на 70 %

На протяжении последних десятилетий в Европе и в мире в целом разрушается выстроенная годами архитектура безопасности, считает эксперт. По его словам, это касается гонки вооружений, милитаризации стран, в том числе граничащих с Республикой Беларусь. "Пандемия COVID-19 задала много вопросов, которые касаются не только биологической безопасности, но экономической, политической и социальной. Понятно, что все эти риски, вызовы, угрозы, трансформации, которые вводят в наш лексикон такие слова, как "гибридные войны", "экстремизм", "терроризм", все они нами внимательно документируются, изучаются, анализируются, - заверил Александр Рахманов. - И, конечно же, мы видим, что при появлении новых вызовов меняются и угрозы для нашей страны. В этой связи Президентом Республики Беларусь было принято решение на VI Всебелорусском народном собрании о том, что наша Концепция национальной безопасности должна быть модернизирована и актуализирована под реалии нынешнего дня. Государственным секретариатом Совета безопасности совместно с другими государственными органами, научным сообществом проведена довольно значительная работа, результатом которой стала новая проектная редакция Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, которая обновила действующую практически на 70 %".