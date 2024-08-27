Рамзан Кадыров наградил бойцов минского ОМОНа

ОМОН вновь доказал свою крепость духа и силу мастерства. Бойцы отряда милиции особого назначения ГУВД Минска подтвердили свой высокий профессионализм и уровень подготовки на международных соревнованиях в Чечне. Наши бойцы стали лучшими, одержав победу на 11-м Открытом чемпионате по тактической стрельбе.



Наградил победителей лично глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Белорусские бойцы снова и снова доказывают - наша безопасность в надежных руках. Держать марку для ребят - дело привычное. Это приходится делать и на соревнованиях международного уровня, и в практической работе, которая с течением времени становится только опаснее и труднее.