Ранняя диагностика спасает жизни: в Минске проходит форум, посвященный борьбе с раком груди

15 октября в мире отмечают День борьбы против рака молочной железы. В структуре онкозаболеваний среди женщин рак груди занимает первое место и является лидером по смертности женского населения на всей планете.

В Беларуси за последний год выявлено 5 тыс. новых случаев. В РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова проходит республиканский семинар. Специалисты обсуждают диагностику и лечение, научные исследования и вопросы профилактики рака молочной железы.

Сергей Красный, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова: "В последние годы в Республике Беларусь отмечена очень выраженная тенденция к улучшению результатов лечения рака молочной железы. Пятилетняя выживаемость в нашей республике уже превысила 80 %. Успехи в лечении этого заболевания мы связываем с появлением новых методов, современных лекарственных средств, а также со значительным улучшением диагностики рака молочной железы. Около 80 % пациенток выявляются в начальных стадиях заболевания, поэтому сегодня ставится задача уже выявлять не в первой-второй стадии (вторая стадия для рака молочной железы - это уже не ранняя диагностика), а в нулевой и первой стадии".

Форум на тему "Рак молочной железы" проводится по инициативе Белорусского общества онкологов. В научно-практической конференции принимают участие 150 специалистов. Кроме докладов проходят дискуссии и диалоговые площадки.