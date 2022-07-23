Раньше их называли пожарными, сегодня они спасатели - в Минске прошло празднование 169-летия пожарной службы

С праздником работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент.

"Сегодня мы чествуем смелых и отважных людей, всегда готовых прийти на помощь, самоотверженно приняв вызов огненной стихии. Благодаря высокому профессионализму, скорости реагирования и слаженности действий сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь жители и гости страны могут быть уверены, что их жизнь, здоровье, имущество постоянно находятся под надежной защитой", - говорится в поздравлении.

Праздничный парад, плац-концерт, выставка раритетной техники и водная феерия. Сегодня возле Дворца спорта в Минске отпраздновали годовщину пожарной службы. Подразделения МЧС прошли ярким парадом по проспекту Победителей. После чего также своего рода парад представили водные и воздушные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Десятки тематических зон не оставили равнодушными ни взрослых, ни детей. Тем не менее, несмотря на праздник, спасатели и сегодня на посту. Как отмечали этот день в Минске, расскажет Александр Камович.

Яркая амуниция, громкая музыка и тысячи зрителей… Минск, а точнее - проспект Победителей, принимает очередной парад. В праздничном строю виновники торжества - раньше их называли пожарными, сегодня они спасатели.

В этом году пожарная служба отмечает 169 лет. Дата не круглая, но серьезная. Современные белорусские спасатели борются не только с огнем, МЧС работает на земле, в воде и в небе.

Следом за пешими расчетами - техника. Начинают конные пожарные, за ними самые современные автоцистерны. И те, и другие, как сотни лет назад, так и сегодня помогают спасать людей. К слову, министр по чрезвычайным ситуациям отметил, что сегодня белорусские спасатели оснащены и готовы к любым ЧС.

Министерство обрело мощную серьезную структуру, которая позволяет успешно выполнять задачи по спасению людей. Конечно, сегодня значительное количество чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, поэтому неслучайно один из профессиональных праздников белорусских спасателей - это День пожарной службы Беларуси. От себя хочу поздравить всех белорусских спасателей с этим знаковым событием в жизни нашего ведомства. Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Как уже говорилось, современные спасатели покоряют все стихии. Настоящую водную феерию продемонстрировали в акватории Свислочи - все ситуации не надуманные, а взяты из жизни. Отличная возможность увидеть, как работают профессионалы, при этом не подвергая себя опасности.

Также для посетителей работали десятки тематические зон - "Ярмарка безопасности" для самых маленьких гостей, конкурсы и викторины. Смельчаки могли почувствовать себя в форме спасателя, зайдя в комнату с дымом или карабкаясь на тросах. А еще полевая кухня, фотозоны и концерт звезд белорусской эстрады.

Самой популярной зоной стала выставка современной и раритетной техники. Надо сказать, что некоторые образцы перешагнули вековой рубеж и остались буквально в единичных экземплярах. А сами спасатели шутят: сегодня тут точно самое безопасное место, ведь даже во время праздника они на дежурстве.

Находясь даже на своем выходном дне, независимо находимся мы на выходном, на дежурных сутках, мы всегда готовы к ликвидации чрезвычайной ситуации, мы всегда придем вам на помощь.