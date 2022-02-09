Рар: Сателлиты Англии и США вредят собственной системе безопасности

США и Британия пытаются сохранить в Европе статус гегемонии, используя при этом своих сателлитов - Польшу и страны Балтии. На фоне этого внутри НАТО возникают недопонимания и конфликты. Страны так называемой старой Европы Франция и Германия не заинтересованы в военном напряжении и пытаются снизить градус. В отличие от своих западных партнеров они на своем примере знают, как может выглядеть разрушенный континент.

Англию и Америку интересуют геополитические, большие стратегические вопросы: сохранение полиполярного мира во главе с Западом. И во главе с Америкой. А вот Европа - немцы, французы, которые 80 лет назад помнят жертвы Второй мировой войны, картинки разрушенной Европы еще существуют в головах. И эти европейские силы хотят мирно решить эти вопросы Европы. Не хотят 3-й мировой, потому что понимают, что этим самым Европа будет разрушена. Америка, может, не будет страдать. Англия не будет страдать. Я удивляюсь вот чему - почему такие страны, как Польша, Украина, будучи фронтовыми государствами для России, Китая, себе вредят. Они ослабляют свою собственную систему безопасности. Поэтому до последнего нужно стараться договориться и находить компромиссы - только так можно сохранить мир на европейском континенте, и, думаю, что в России так видят, и в Беларуси так видят. А есть такие страны, которые хотят услужить американцам.