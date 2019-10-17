3.68 BYN
2.96 BYN
3.41 BYN
Раритетная медаль "За труды по первой всеобщей переписи населения" найдена в Шумилинском районе
В продолжение темы переписи расскажем о символичной находке в Шумилинском районе Витебской области. Там в руки местного коллекционера попала медаль "За труды по первой всеобщей переписи населения", датируемая 1897 годом. Раритет обнаружили во время хозработ на огороде. Кому она принадлежала, остается загадкой. Известно, что во время правления Николая Второго такими медалями награждали людей, которые помогали в подготовке и проведении переписи населения. К слову, жители деревни, где обнаружили медаль, уже готовятся к приходу переписчиков. Как проходит кампания в Северном регионе, расскажет Марина Романовская.
Точного количества предметов в своей коллекции Анатолий Красицкий не знает. Говорит, более трехсот. К подсчету экспонатов приступит в ближайшее время. Самому стало интересно. Недавно в руки коллекционеру попала раритетная медаль "За труды по первой всеобщей переписи населения". Раритет - случайная находка. Медаль пролежала в земле более ста лет и сохранилась практически идеально. Кому принадлежала медаль, и как оказалась в земле? Найти ответ сегодня непросто. А вот ответить на вопросы программы переписи населения готов.
В опросном листе самые разнообразные вопросы
В деревне ждут приезда переписчиков. Сельчане говорят - так привычнее. Да и живое общение для пожилых людей значит многое. В листе - вопросы об образовании, занятости, количеству детей. Интересуются и сельскохозяйственной деятельностью. К примеру, размером угодий и количеством животных на подворье.
. Сделать это можно по-разному: ответить на вопросы в интернете или на стационарном участке. А также, не отрываясь от рабочего процесса, благодаря мобильным группам, которые приходят прямо на предприятия.
Способ участия в переписи выбирает сам респондент. Процесс, как правило, занимает не более пяти минут. Найти участки для переписи не составит труда. Ориентир - яркие информационные вывески.
Мобильный телефон в подарок
Сергей Синицкий - в числе полутора миллионов человек, которые на вопросы ответили онлайн. Несколько десятков кликов - и житель Витебска стал обладателем смартфона. Желающим поучаствовать в кампании таким способом стоит поторопиться - 18 октября -заключительный день переписи в интернете. В дома респондентов переписчики отправятся уже в понедельник. Они побывают даже в самых отдаленных уголках страны.