Раритетная медаль "За труды по первой всеобщей переписи населения" найдена в Шумилинском районе

В продолжение темы переписи расскажем о символичной находке в Шумилинском районе Витебской области. Там в руки местного коллекционера попала медаль "За труды по первой всеобщей переписи населения", датируемая 1897 годом. Раритет обнаружили во время хозработ на огороде. Кому она принадлежала, остается загадкой. Известно, что во время правления Николая Второго такими медалями награждали людей, которые помогали в подготовке и проведении переписи населения. К слову, жители деревни, где обнаружили медаль, уже готовятся к приходу переписчиков. Как проходит кампания в Северном регионе, расскажет Марина Романовская.



Точного количества предметов в своей коллекции Анатолий Красицкий не знает. Говорит, более трехсот. К подсчету экспонатов приступит в ближайшее время. Самому стало интересно. Недавно в руки коллекционеру попала раритетная медаль "За труды по первой всеобщей переписи населения". Раритет - случайная находка. Медаль пролежала в земле более ста лет и сохранилась практически идеально. Кому принадлежала медаль, и как оказалась в земле? Найти ответ сегодня непросто. А вот ответить на вопросы программы переписи населения готов.

