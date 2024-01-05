Раритетное авто пытались вывезти из Беларуси без документов

Раритетное авто 1947 года выпуска пытались вывезти из Беларуси без документов. Стоимость машины больше полумиллиона рублей. Как сообщают гродненские таможенники, транспорт - культурная ценность.



Автомобили, выпущенные до 1 января 1951 года, относятся именно к такой категории. И такое лощеное авто, в полной комплектации, да еще и на ходу можно было наблюдать в пункте пропуска "Каменный Лог". За рулем автомобиля марки "ЗИС 110" следовал в Литву гражданин России. Сотрудники таможни обратили внимание на дату выпуска. По закону такие машины необходимо декларировать и иметь специальный документ для пересечения. В отношении водителя начат административный процесс . Кстати, что транспорт относится к категории культурных ценностей, подтвердили и в Министерстве культуры.