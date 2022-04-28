Расчет на многочисленные жертвы или экологическую катастрофу - почему осиповичский участок ж/д выбрали для диверсии?

Иностранные спецслужбы заинтересованы в дестабилизации ситуации в Беларуси, поэтому способствуют организации терактов в нашей стране.

Осиповичский участок железной дороги один из самых оживленных в Беларуси. В сутки здесь проходит полсотни составов, более половины из них - пассажирские. Именно из-за своей активности он и был выбран для диверсии.

Вероятность того, что поезд, который могли бы пустить под откос, был бы пассажирским, составляет 50 %. И ведь могли бы погибнуть те, кто ехал на учебу в Могилев, или к родителям в Калинковичи, или чтобы провести выходные в Минске. Этот теракт планировался против белорусских граждан. А если учесть, что часть поездов - скоростные и движутся 140 километров в час, страшно представить, какой бы трагедией это закончилось.









Если это пассажирский поезд, то, согласно мировой статистике, порядка 60-80 % пассажиров могут пострадать. Половина из них погибнет. Если это грузовой поезд, то ситуация тоже может привести к печальным последствиям. Особенно при перевозке опасных грузов. Может пострадать население, которое живет в непосредственной близости к месту аварии. Сергей Марачевский, начальник Могилевской дистанции сигнализации связи

В зависимости от содержимого вагонов авария может привести к возгоранию и взрыву грузов, разгерметизация цистерн и разлив содержимого могут грозить экологической катастрофой. Тот факт, что этот теракт не был доведен до конца, лишь подтверждает, что правоохранители все контролировали.