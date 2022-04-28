3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Расчет на многочисленные жертвы или экологическую катастрофу - почему осиповичский участок ж/д выбрали для диверсии?
Иностранные спецслужбы заинтересованы в дестабилизации ситуации в Беларуси, поэтому способствуют организации терактов в нашей стране.
Осиповичский участок железной дороги один из самых оживленных в Беларуси. В сутки здесь проходит полсотни составов, более половины из них - пассажирские. Именно из-за своей активности он и был выбран для диверсии.
Вероятность того, что поезд, который могли бы пустить под откос, был бы пассажирским, составляет 50 %. И ведь могли бы погибнуть те, кто ехал на учебу в Могилев, или к родителям в Калинковичи, или чтобы провести выходные в Минске. Этот теракт планировался против белорусских граждан. А если учесть, что часть поездов - скоростные и движутся 140 километров в час, страшно представить, какой бы трагедией это закончилось.
Если это пассажирский поезд, то, согласно мировой статистике, порядка 60-80 % пассажиров могут пострадать. Половина из них погибнет. Если это грузовой поезд, то ситуация тоже может привести к печальным последствиям. Особенно при перевозке опасных грузов. Может пострадать население, которое живет в непосредственной близости к месту аварии.
В зависимости от содержимого вагонов авария может привести к возгоранию и взрыву грузов, разгерметизация цистерн и разлив содержимого могут грозить экологической катастрофой. Тот факт, что этот теракт не был доведен до конца, лишь подтверждает, что правоохранители все контролировали.
Нет смысла нянчиться с теми, кто перешел красную черту. Стрелять на поражение в тех, кто не ценит человеческие жизни, - это нормальная международная практика. Стрельба, погоня и шпионские схемы иностранных спецслужб. Все подробности в фильме-расследовании Ксении Лебедевой "Жизнь под откос" YouTube-канале АТН.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе