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Расчетники нового образца бюджетники получат уже в следующем месяце

Теперь разобраться в начислениях станет проще. Доплаты сократят, а вот оклад станет самой весомой частью зарплаты. Изменения носят технический характер. На итоговые суммы доходов это не повлияет. Разобраться с нововведениями помогут специалисты Минтруда.


Рассчитать оклад можно уже сегодня

Если раньше он зависел от тарифной ставки, то сейчас ее заменили на базовую. Сегодня это 185 рублей. Если умножить ее на свой тарифный разряд - получится сумма оклада. Изменения коснутся более 800 тысяч работников - именно столько граждан занято в бюджетном секторе.

В "Панораме" первый замминистра труда и соцзащиты рассказал о новой зарплатной системе.

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