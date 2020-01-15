Расчетники нового образца бюджетники получат уже в следующем месяце

Теперь разобраться в начислениях станет проще. Доплаты сократят, а вот оклад станет самой весомой частью зарплаты. Изменения носят технический характер. На итоговые суммы доходов это не повлияет. Разобраться с нововведениями помогут специалисты Минтруда.

Если раньше он зависел от тарифной ставки, то сейчас ее заменили на базовую. Сегодня это 185 рублей. Если умножить ее на свой тарифный разряд - получится сумма оклада. Изменения коснутся более 800 тысяч работников - именно столько граждан занято в бюджетном секторе.