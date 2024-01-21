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Расчленить Россию и оккупировать Беларусь - на Западе все чаще открыто высказываются о дальнейших планах
Расчленить Россию и оккупировать Беларусь. На Западе все чаще открыто высказываются о дальнейших планах и пользе своих инвестиций в театр военных действий в Украине. Нарушение региональной архитектуры безопасности произошло не по случайному стечению обстоятельств. За этими процессами стоят конкретные люди и государства. Становление нового мирового порядка сегодня провозглашают ведущие мыслители современности.
Он так или иначе существовал какое-то время в европейской части. Но именно денонсация основополагающих документов привела к хаосу и росту эскалации в нашем регионе. Как осуществлялась очередная экспансия коллективных войск запада на восток, рассказал Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".
"Немецкие солдаты снова идут на восток в составе войск коллективной Европы". Сложно равнодушно относиться к подобным заголовкам в западной прессе. Мы часто говорим о преступном расширении НАТО и о том, что Советский Союз обманули и нарушили джентльменское соглашение. Вот только подтвердить его существование, к сожалению, практически нечем. Зато есть куда более яркий пример экспансии НАТО на восток Европы с железобетонными фактами.
Европейская архитектура безопасности продолжительное время базировалась на трех китах - соглашениях между СССР и США. Все работало как часы, пока в Белом доме не решили, что им слишком тесно.
Три кита международных отношений в области безопасности - это ПРО (противоракетная оборона), ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) и ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Если вкратце, то два глобальных игрока - США и СССР - договорились не подвигать к границам друг друга системы противоракетной обороны, уничтожить все пусковые установки и ракеты средней и меньшей дальности, а также не передавать третьим странам ядерное оружие. Угадайте, кто методично и поэтапно все это уничтожил? Потом все поймете сами. Уже в 1999 году глава администрации Белого дома при Билле Клинтоне заявлял о начале процедуры выхода из договора о ПРО.
Джон Подеста, глава администрации Белого дома (1998-2001 гг.):
Поскольку мы изучаем возможность развертывания национальной системы противоракетной обороны, которая защитила бы Соединенные Штаты от распространения ракет со стороны государств-изгоев, мы ведем переговоры с русскими о том, как мы можем скорректировать договор по ПРО с учетом этого. Мы делаем это в духе не подрыва безопасности России, а укрепления нашей безопасности, безопасности обеих стран. И эти обсуждения продолжаются, они на техническом уровне.Чему стоит поучиться у англосаксов, так это долгосрочному планированию на 50-100 лет вперед. После ухода в отставку Клинтона его дело по разрушению мирового баланса сил продолжил Джордж Буш.
Джордж Буш - младший, президент США (2001-2009 гг.):
У меня нет конкретного расписания, я точно знаю, что договор по ПРО мешает нам делать то, что мы должны делать. И, во вторых, я точно знаю, что господину Путину известно о нашем желании выйти из договора по ПРО, и мы это сделаем.В июне 2002 года по решению Джорджа Буша - младшего США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Тут важно сделать поправку на ветер и пояснить одну важную особенность. Скажем так, в военной сфере многие вещи имеют, мягко говоря, двойное назначение.
Система ПРО в данном случае может выступать как пусковые установки для ракет, которыми можно наносить удары по наземным целям. Да и когда такие установки находятся в максимальном приближении к местам запуска ядерных ракет, они существенно сокращают их шанс достичь цели. То есть во многом нивелируют потенциал ядерного щита и возможного ответа. Уже в 2007 году американские "ястребы" лоббировали размещение подобных систем в Польше.
Джордж Буш - младший:
Мы говорили о том, как мы можем улучшить вопросы взаимной безопасности. И нет лучшего символа нашего стремления работать на благо мира и безопасности, чем работа над системой противоракетной обороны. Система противоракетной обороны, которая бы обеспечила безопасность Европы от особых режимов двойного запуска, которые могут исходить из тех частей мира, где лидерам не особо нравится наш образ жизни.В мае 2016 года на территории Румынии состоялась официальная церемония постановки на боевое дежурство первой американской системы ПРО в Европе. В декабре 2023 года подобную систему открыли на территории Польши. Параллельно со строительством пусковых систем вблизи границ Союзного государства Беларуси и России в США начинают разработку дальнобойных ракет. Для этого в 2019 году Белый дом инициирует выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который накладывал ограничения на разработку и испытание подобных ракет.
Минск, февраль 2019 г.
Президент Беларуси в те дни дал четкий прогноз по развитию дальнейших событий: "Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом, сорвали этот договор и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах, от этого никуда не денешься. Если это произойдет, а еще хуже, если эти ракеты разместят, не дай бог, чисто гипотетически на территории Украины... И хоть Североатлантический альянс заявляет, что они не собираются размещать в Европе эти ракеты, мне кажется, это просто блеф, в противном случае зачем выходить, зачем было разрушать этот договор".
За годы оккупации стран Евросоюза США не только смогли выстроить систему военных баз и ударных установок, но и разместили здесь свое ядерное оружие. Нет, не просто для хранения, если вдруг кто-то мог так подумать. При титулованном медалисте Обаме отрабатывались командно-штабные учения, сценарием которых было нанесение ядерного удара по территории Беларуси и России.
Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси:
До 2016 года мы жили тихо и спокойно, пока не оказалось, что по нам отрабатывают условные ядерные удары. И, конечно же, это сильно обеспокоило прежде всего военно-политическое руководство нашей страны, потому что вопросы национальной безопасности не могут быть второстепенными. Я думаю, что у каждого человека на земле не было бы желания даже в страшном сне посмотреть, что творилось в Хиросиме и Нагасаки. Если мы посмотрим, что творили американцы на севере Сирии и то, что сегодня происходит в секторе Газа, вне всякого сомнения, это страшно. Мир сегодня находится на грани третьей мировой войны.Вопрос формирования нового мирового порядка сегодня стоит лишь по одной причине - потому, что Белый дом устроил тот самый глобальный беспорядок, который мы наблюдаем не только в Европе, но и по всему миру.
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