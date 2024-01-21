Поскольку мы изучаем возможность развертывания национальной системы противоракетной обороны, которая защитила бы Соединенные Штаты от распространения ракет со стороны государств-изгоев, мы ведем переговоры с русскими о том, как мы можем скорректировать договор по ПРО с учетом этого. Мы делаем это в духе не подрыва безопасности России, а укрепления нашей безопасности, безопасности обеих стран. И эти обсуждения продолжаются, они на техническом уровне.

У меня нет конкретного расписания, я точно знаю, что договор по ПРО мешает нам делать то, что мы должны делать. И, во вторых, я точно знаю, что господину Путину известно о нашем желании выйти из договора по ПРО, и мы это сделаем.

Мы говорили о том, как мы можем улучшить вопросы взаимной безопасности. И нет лучшего символа нашего стремления работать на благо мира и безопасности, чем работа над системой противоракетной обороны. Система противоракетной обороны, которая бы обеспечила безопасность Европы от особых режимов двойного запуска, которые могут исходить из тех частей мира, где лидерам не особо нравится наш образ жизни.

Чему стоит поучиться у англосаксов, так это долгосрочному планированию на 50-100 лет вперед. После ухода в отставку Клинтона его дело по разрушению мирового баланса сил продолжил Джордж Буш.В июне 2002 года по решению Джорджа Буша - младшего США в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Тут важно сделать поправку на ветер и пояснить одну важную особенность. Скажем так, в военной сфере многие вещи имеют, мягко говоря, двойное назначение.Система ПРО в данном случае может выступать как пусковые установки для ракет, которыми можно наносить удары по наземным целям. Да и когда такие установки находятся в максимальном приближении к местам запуска ядерных ракет, они существенно сокращают их шанс достичь цели. То есть во многом нивелируют потенциал ядерного щита и возможного ответа. Уже в 2007 году американские "ястребы" лоббировали размещение подобных систем в Польше.В мае 2016 года на территории Румынии состоялась официальная церемония постановки на боевое дежурство первой американской системы ПРО в Европе. В декабре 2023 года подобную систему открыли на территории Польши. Параллельно со строительством пусковых систем вблизи границ Союзного государства Беларуси и России в США начинают разработку дальнобойных ракет. Для этого в 2019 году Белый дом инициирует выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который накладывал ограничения на разработку и испытание подобных ракет.