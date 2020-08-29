Очередное раскаяние одного из участников массовых беспорядков в Бресте (его опубликовал Следственный комитет Беларуси). Житель Дрогичинского района рассказал на допросе о том, что делал и как сам относится к своим действиям. Призывы в толпе, признался он, зацепили.



