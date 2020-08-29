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Раскаяние одного из участников массовых беспорядков в Бресте

Очередное раскаяние одного из участников массовых беспорядков в Бресте (его опубликовал Следственный комитет Беларуси). Житель Дрогичинского района рассказал на допросе о том, что делал и как сам относится к своим действиям. Призывы в толпе, признался он, зацепили.

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