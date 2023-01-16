Расходимся. Крещенских морозов не будет

Снежными, ветреными, но не морозными будут ближайшие дни в Беларуси. 17 января на большей части страны ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. В отдельных районах слабый туман. Ночью от минус 3 до плюс 3. Днем от 1 до 7 тепла. До выходных погода будет не зимней, крещенских морозов не ожидается.