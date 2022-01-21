ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Расходы на питание детей в учреждениях образования прокомментировала Генпрокуратура

В Генпрокуратуре прокомментировали сегодня расходы на питание детей в учреждениях образования. Постановлением Совмина повышены денежные нормы расходов на питание обучающихся. Такая корректировка в последнее время проводится раз в полгода, чтобы объективно и оперативно реагировать на конъюнктуру рынка и цен. Организация детского питания - важнейший вопрос, который постоянно находится на контроле органов прокуратуры.



Право бесплатного питания в Беларуси предоставлено всем ученикам начальных классов, детям, живущим в сельской местности и зонах радиоактивного загрязнения. Ежегодно на эти цели из бюджета выделяется свыше 300 млн рублей.

Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все