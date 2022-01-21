Расходы на питание детей в учреждениях образования прокомментировала Генпрокуратура

В Генпрокуратуре прокомментировали сегодня расходы на питание детей в учреждениях образования. Постановлением Совмина повышены денежные нормы расходов на питание обучающихся. Такая корректировка в последнее время проводится раз в полгода, чтобы объективно и оперативно реагировать на конъюнктуру рынка и цен. Организация детского питания - важнейший вопрос, который постоянно находится на контроле органов прокуратуры.