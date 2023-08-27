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Расходы на выплаты пенсий составляют почти 9 % ВВП - Костевич
Сегодня 2,3 млн человек получают трудовую пенсию, и их ждет второе повышение пенсии с 1 сентября. Об этом рассказала в интервью министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.
Ирина Костевич:
Для повышения пенсий на 5 % в сентябре государство дополнительно направит 72 млн рублей. Вообще сентябрьские расходы на выплаты пенсий составляют 1,7 млрд рублей. Это такие весомые расходы, которые сегодня несет государство для того, чтобы выполнить свои обязательства перед пенсионерами.
"Если говорить вообще о расходах на выплаты пенсий, это почти 9 % ВВП. Это соизмеримо с суммарными расходами на образование и здравоохранение в нашем государстве", - заметили в Минтруда.
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