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Расклад сил у наших границ - в проекте "Диспозиция"

Дипломатический кризис, охота на ведьм - друзей России и ультиматумы партнеров по НАТО. Пришло время новой холодной войны? Расклад сил у наших границ - в проекте "Диспозиция".

Цифры, факты и скрытый смысл учений стран НАТО - в проекте

"Диспозиция"

"Диспозиция"

. Беларусь и Россия последовательно укрепляют безопасность

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