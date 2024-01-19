Раскол в европейских политических кругах обсудили эксперты "Клуба редакторов"

Они осуществляют те действия, которые им выгодны в текущий момент - бомбят там, где нужно, уничтожают журналистов. Сейчас мы вступили в фазу очень жесткого противостояния. Там это достигло апогея - им наплевать на любые принципы. Идет передел мира. Их задача - поделить максимально так, как соответствует их национальным интересам.

Вадим Боровик, политолог