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Раскол в европейских политических кругах обсудили эксперты "Клуба редакторов"

Раскол в европейских политических кругах все глубже. Как дипломатия Старого Света идет ко дну? Симптомы стагнации в центре внимания гостей и экспертов "Клуба редакторов".

Словакия на пару с Венгрией выбрала путь правды. В то же время остальные страны сами себя загнали в тупик из-за лжи и двойных стандартов. А пресс-конференции официальных лиц США и вовсе превратились в парад отговорок и замалчивания, а по сути - прикрытия военных преступлений.

Они осуществляют те действия, которые им выгодны в текущий момент - бомбят там, где нужно, уничтожают журналистов. Сейчас мы вступили в фазу очень жесткого противостояния. Там это достигло апогея - им наплевать на любые принципы. Идет передел мира. Их задача - поделить максимально так, как соответствует их национальным интересам.
Вадим Боровик, политолог

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