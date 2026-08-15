Раскопки на Менке переписали историю: археологи установили, что славяне пришли на два века раньше

Краткий пересказ от ИИ

Профессиональный праздник 15 августа отмечают белорусские археологи.

В настоящее время археологические раскопки ведутся в 70 районах Беларуси, наибольшая активность наблюдается в Гродненской области.

Новые находки во время раскопок на Менке

Недавно появились новые факты во время раскопок на Менке. Как установили специалисты, славяне пришли на эту территорию на 2 века раньше, чем считалось. Также были обнаружены следы пожара середины XI века и деревянная посуда, которая чудом сохранилась благодаря обугливанию. Это уникальная находка для белорусских почв.

Недавно во время раскопок в Брестской области нашли одни из древнейших следов человека. При этом современные археологи все чаще используют магниторазведку и другие неинвазивные методы, чтобы заглянуть вглубь веков без ущерба для памятников. И, что особенно важно, государство поддерживает эти проекты.