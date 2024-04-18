Раскрыта крупная афера в строительной отрасли - 10 частных компаний в Минске не доплатили в бюджет более 5 млн рублей

Масштабная афера в строительной отрасли. В Минске 10 частных компаний не доплатили в бюджет более 5 млн рублей.

Чтобы искусственно увеличить затраты, а значит снизить налоги, руководители фирм обращались за помощью к другим фирмам, которые на бумаге выполняли различные работы, фактически просто оформляли фиктивные документы, обналичивали деньги и отдавали заказчику, который выплачивал работникам часть зарплаты в конверте. Также задержаны и организаторы преступной схемы, которые за несколько лет создали свыше 60 компаний для незаконных операций. Подробности в репортаже Владимира Королёва.

О том, что попытка сэкономить на налогах приведет к многотысячным штрафам, руководители строительной фирмы наверняка догадывались, но не верили в такой исход событий.

"В период с февраля 2022 года по февраль-март 2023 года занимался обналичиванием. Предложили услуги по выводу денег, занижению налоговой базы. Обналичивал просто - какую-то сумму денег, которая оставалась, отдавал на зарплаты рабочим, что-то на свое личное обогащение", - рассказал руководитель строительной организации.

Часть зарплаты белая, остальная в конверте. А чтобы обналичить деньги, строительные компании пользовались услугами сторонних фирм. За процент от суммы оформляли фиктивные договоры - товаротранспортные накладные, акты выполненных работ. По данным Департамента финансовых расследований, услугами в Минске регулярно пользовались 10 частных стройкомпаний. Искусственно завышая затраты, снижали суммы налогов.

Организаторами преступной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило 7 участников. В 2021-2024 годах они зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои услуги организаторы оставляли себе до 12 % от суммы перечисленных средств представителями реального сектора экономики. Дмитрий Дягилев, замначальника управления ДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску

При задержании одного из ключевых фигурантов в квартире у него нашли крупную сумму наличных. Что это? Личный заработок от теневого бизнеса или деньги, которые он обналичил, но не успел отдать заказчику, еще предстоит разобраться. О преступной схеме пришлось рассказать.

"Субъекты хозяйствования знали, что я могу оказать такую услугу, обращались ко мне через мессенджеры с просьбой оказать эту услугу по обналичке. Перечислял между своими организациями безналичные денежные средства, которые в равных долях снимались каждой организации", - признался участник преступной группы, подозреваемый.

Главное в этом деле не попасться, уверяет подозреваемый. Такое одному не провернуть. Фирмы-однодневки зарегистрированы на разных людей, что усложняло поиск. Кстати, директоров финок искали подельники.

"Мне предложили обналичивать деньги, но при этом мне нужно было найти людей, на которых я могу оформить лжеструктуры. Фирма, которая якобы что-то продает. На них перечислялись деньги. В дальнейшем я их обналичивал и передавал людям, которые их туда загоняли. Вот и вся работа", - рассказал участник преступной группы, подозреваемый.

Создать фирму на подставного человека, делать фиктивные документы, помогать обналичивать десятки тысяч рублей, а после ликвидировать компанию и все начинать заново. Но спустя несколько лет тайный финансовый круг превратился в круг проблем. По данным Департамента финансовых расследований, оборот фирм-однодневок за несколько лет превысил 50 млн рублей.

За счет оформления фиктивных сделок субъекты хозяйствования (а это 10 частных строительных организаций) недоплатили в бюджет налогов на сумму более 5 млн рублей. Кроме того, установлены факты хищения денег на государственном предприятии в сумме 175 тыс. рублей через счета фирм-однодневок. Преступная деятельность группы была тщательно законспирирована - использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации. В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, 500 тыс. долларов. Дмитрий Дягилев, замначальника управления ДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску

Организатор масштабной схемы заключен под стражу. Возбуждено 5 уголовных дел. Финансовая милиция теперь разбирается со всеми участниками тайной схемы, которую провернули несколько лет назад. Помимо возмещений ущерба фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.